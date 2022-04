L’EX CANTANTE DEI CHROMATICS, RUTH RADELET, SVELA IL SUO PRIMO SINGOLO, ASCOLTA “CRIMES”

L’ex cantante dei Chromatics, Ruth Radelet, si era già fatta viva in versione solista con la sua versione di “Twilight” di Elliott Smith per il 30° anniversario della Kill Rock Stars, proprio all’inizio di quest’anno, e ora è tornata con il suo primo singolo ufficiale da solista, “Crimes”. Scritto in collaborazione con Filip Nikolic dei Poolside, “Crimes” non si allontana troppo dal synthy dreampop che ha fatto con i Chromatics, e, diciamolo, la cosa non ci dispiace.

“‘Crimes’ riguarda la ricerca del successo a spese della propria integrità, e lo sfruttamento degli altri per andare avanti“, dice la Radelet. “Si tratta del prezzo che paghiamo per le nostre scelte, e se ne vale la pena o meno. La domanda “È facile ricominciare?” può essere interpretata in due modi: vuole chiedere come ci si sente a reinventarsi continuamente fino a perdere di vista chi si è. Chiede anche quanto sarebbe difficile abbandonare tutto“.