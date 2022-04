PETE DOHERTY: IN ESTATE ARRIVA LA SUA AUTOBIOGRAFIA SCRITTA CON SIMON SPENCE

Pete Doherty ha annunciato che pubblicherà un libro di memorie intitolato “A Likely Lad” quest’estate (pre-order). Il frontman dei Libertines, infatti, ha lavorato con Simon Spence sul libro, che uscirà il 16 giugno via Little Brown.

EXCLUSIVE A rock memoir like no other…@petedoherty and Simon Spence – ‘A Likely Lad’ The long-awaited, candid memoir from talented musician and @libertines frontman Peter Doherty. Signed + 4 exclusive postcards.https://t.co/CisggEMjUG @LittleBrownUK pic.twitter.com/SxfchILsw1 — Rough Trade (@RoughTrade) April 20, 2022

Una sinossi dell’opera promette “la versione della storia di Doherty – l’uomo genuino dietro la fama e l’infamia. Questo è un libro di memorie rock come nessun altro“.

Aggiunge: “In A Likely Lad, Doherty esplora i suoi momenti più bui. Con sorprendente franchezza – e il suo marchio di fabbrica di arguzia e umorismo – ci porta all’interno di feste decadenti, notti alimentate da sostanze, la prigione e la sua autodistruzione. Doherty riflette anche sulle turbolente relazioni con varie persone significative della sua vita nel corso degli anni. Discute di poesia, Parigi, filosofia, politica, il business della musica e le sue influenze chiave (da Hancock a Baudelaire). C’è umorismo, calore, intuizione, riflessioni malevole e uno sfidante senso di trionfo“.

Il mese scorso, Doherty ha rivelato in un’intervista di aver “quasi perso i piedi” mentre stava combattendo contro la dipendenza dalla droga. Il musicista è ora pulito da oltre due anni, e ha parlato di quel periodo, così come dei suoi anni di lotta contro la dipendenza, in un’intervista con The Mirror.

Parlando a NME a gennaio, Doherty ha spiegato di più su come sia “riuscito in qualche modo a rimanere sulla retta via”, e ha detto che la sua esperienza di isolamento in Normandia “lo ha completamente separato dall’Inghilterra e dalla dipendenza“.

Photo: Eddy BERTHIER from Brussels, Belgium, CC0, via Wikimedia Commons