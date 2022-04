ADRIANNE LENKER DEI BIG THIEF CHIEDE AI PROPRI FAN DI NON PARLARE DURANTE IL LIVE DEL GRUPPO SPALLA

In nuovo video messaggio rivolto ai fan Adrianne Lenker, cantante e compositrice dei Big Thief, chiede agli spettatori che accorrono agli show della sua band di non parlare durante i set dei loro gruppi spalla.

Ciao amici. Ci sto pensando da alcuni giorni. In realtà, dovrei dire che questo è stato nella mia mente per molto più tempo… confessa l’artista.

Negli ultimi giorni è emerso che: quando la musica sta suonando in una stanza, c’è un artista sul palco che suona e fa il suo mestiere, quando entri in quello spazio, cerca di essere consapevole di ciò che sta accadendo e presta attenzione e don non parlare.

E se vuoi parlare, salutare le persone e socializzare, puoi farlo totalmente. Ma proprio quando lo fai nella stanza in cui è in corso un’esibizione, le altre persone che sono lì per ascoltare non hanno voce in capitolo su ciò che sta accadendo. E poi all’improvviso lo spazio è rumoroso.

Poi l’invito ad essere più consapevoli:

O ascolta o almeno stai in silenzio in modo che altre persone possano ascoltare. Oppure vai e mettiti altrove.

Sotto ascolti l’intero messaggio:

View this post on Instagram A post shared by adrianne lenker (@adriannelenker)

La band in questi giorni è in tour negli USA a supporto dell’ultimo disco in studio, il doppio album “Dragon New Warm Mountain I Believe In You”.

Credit Foto: Rebecca Sowell, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons