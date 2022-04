TRACK: VOTIVA LUX FEAT. MARK GARDENER We’re All That We’ll Never Be

Dopo l’uscita di “I Need To Breathe” nel marzo 2022, “We’re All That We’ll Never Be” è il secondo brano dei Votiva Lux che vede protagonista il frontman e cantante della band inglese Ride, Mark Gardener.

Mark,infatti, ha collaborato con la band per co-scrivere, cantare e mixare due dei quattro nuovi brani che la band ha pianificato di pubblicare all’inizio dell’estate: l’EP dei Votiva Lux “ Darkness in the lighthouse” uscirà in cd per l’etichetta inglese Shore Dive Records il 9 giugno.

Lavoro morbido e avvolgente quello che ci propone la band in questo brano, carezzevole come le onde di un mare che ci culla con le sue onde. Altro ottimo antipasto di un EP che si prospetta decisamene interessante.

