EP: JANELANE Okay with Dancing Alone

Si rivede Sophie Negrini con il suo progetto indie-pop Janelane. Questa nuova uscita di 4 brani, racchiusi sotto il titolo di “Okay with Dancing Alone” ci dimostra ancora una volta la bontà della scrittura di Sophie.

Okay with Dancing Alone by Janelane

Parte forte la fanciulla con l’ipermelodica e fragrante “Goodbye To Heartache”, che ha sempre quell’occhio in bilico tra passato e presente che la rende irresitibile, idem “Ask me Why” così delicata nel suo romanticismo, senza per questo perdere per strada intraprendenza e brio. Funziona anche “Another Drug” che prende una piega appena più aggressiva e rumorosa, mentre si chiude in modo dolce e acustico con “Fool For Yesterday”.

Altro centro perfetto per la fanciulla!

Janelane: Instagram