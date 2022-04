NUOVO ALBUM PER LAURA VEIRS A LUGLIO. IL PRIMO SINGOLO è “WINTER WINDOWS”

A meno di due anni di distanza dal suo undicesimo album, “My Echo“, Laura Veirs è già pronta a ritornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Found Light” (pre-order), in uscita il prossimo 8 luglio via Bella Union.

Si tratta del suo primo LP dopo il divorzio dal suo ex marito e produttore Tucker Martine e viene definito come una specie di rinascita, visto che si tratta anche della prima volta in cui la musicista nativa del Colorado si occupa della produzione (insieme a Shazad Ismaily).

Il primo estratto si chiama “Winter Windows” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto proprio da Laura.

La statunitense spiega che il brano parla “molto della forza delle madri e del potere che le donne hanno nella cooperazione di modellare le loro vite e le vite dei bambini. Parla di noi che prendiamo le redini della vita e condividiamo la nostra luce e il nostro potere interno. Credo che questi raggi di forza risuonino verso l’esterno e favoriscano l’amore che viene trasmesso attraverso le generazioni. È stato divertente allungare la mia voce sul ritornello alto verso la fine. Questa canzone arriva alle mie radici punk, ma si sente sicura e attuale per la mia vita in questo momento”.

“Found Light” Tracklist:

1. Autumn Song

2. Ring Song

3. Seaside Haiku

4. Naked Hymn

5. My Lantern

6. Signal

7. Can’t Help But Sing

8. Eucalyptus

9. New Arms

10. Sword Song

11. Time Will Show You

12. T & O

13. Komorebi

14. Winter Windows