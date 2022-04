SI RIVEDONO I SYMPOSIUM: LA BAND FIRMA CON COOKING VINYL

Chi si rivede! L’etichetta Cooking Vinyl ha firmato un accordo con gli storici Symposium, pop-punk band anni ’90 made in UK, e il primo importante effetto sarà che le le loro vecchie uscite saranno finalmente rilasciate sui servizi di streaming per la prima volta: stiamo ovviamente parlando del mini album “One Day At A Time” (1997) e il disco (1998) “On The Outside”, entrambi usciti, a suo tempo, per Infectious.



Il mini album “One Day At A Time” del 1997 dei Symposium raggiunse la posizione n. 29 e riuscì a vendere ben 28.112 copie secondo la Official Charts Company.

Ci sono piani per pubblicare una raccolta, insieme agli album in studio originali della band e rimettere mano ai video promozionali, restaurati. C’è anche una canzone nuova chiamata “Bleach”.

Addirittura si parla anche di concerti per la band che sembra davvero pronta a tornare in pista.

In una dichiarazione, i Symposium hanno detto: “Siamo sinceramente eccitati di riportare la nostra musica là fuori. E’ pazzesco che non siamo stati mai stati sui servizi di streaming per tutti questi anni, ma Cooking Vinyl finalmente metterà a posto la situazione e non vediamo l’ora di tornare là fuori e ricordare a tutti l’eccitazione che tutti noi provavamo negli anni ’90“.



Il boss del catalogo Cooking Vinyl, Steve Bunyan, ha detto: “Cooking Vinyl è stata a lungo la casa di artisti dalla mentalità indipendente, spiriti liberi con le loro idee creative sulla musica che vogliono pubblicare e che non hanno paura di gridarlo. Gli adolescenti Symposium irruppero sulla scena a metà degli anni ’90 con una serie di riff assassini e cori da urlo che li videro rapidamente proclamati da Melody Maker come ‘la migliore band dal vivo del Regno Unito‘”.

“Per alcuni brevi anni la band è stata ovunque, facendo stage-diving a Top Of The Pops, scalando le classifiche, spazzando via band più affermate ai festival e poi altrettanto velocemente se ne sono andati. Ora però sono tornati, in collaborazione con noi di Cooking Vinyl, per ricordare alla gente quei pochi anni indimenticabili e conquistare nuovi e vecchi fan. Non vediamo l’ora di iniziare“.