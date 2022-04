TRACK: BIG CREAM

Nel 2018 i Big Cream avevano pubblicato il loro primo LP, “Rust“, ma ora la band bolognese è pronta per tornare con una nuova prova sulla lunga distanza, “Hanging”, che vedrà la luce il prossimo 27 maggio via We Were Never Being Boring e More Letters Records.

Il loro primo estratto si chiama “Shopping List” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Abbiamo scritto “Shopping List” durante il secondo lockdown del 2020. Volevamo raccontare l’alienazione generata dalla routine, in particolare quella lavorativa. Azioni ripetute compulsivamente fino a perdere qualsiasi significato. La canzone mette in parallelo questi gesti meccanici e i pop-up pubblicitari: entrambi scorrono di fronte ai nostri occhi, senza nessun tipo di registrazione conscia. Nel testo si susseguono quindi parole slegate come in una lista della spesa, prive di qualsiasi legame logico. Pur sapendo che un’alternativa a questa quotidianità malsana esiste (“a blinding red

sun”, dice un verso della canzone), preferiamo perpetuarla per autoindulgenza e debolezza”, dice il gruppo di Zola Predosa del suo nuovo pezzo.

Un tuffo senza nessuna all’interno di un mondo post-punk, cattivo, cupo e incazzato in cui appare all’improvviso un sax totalmente libero di agire, che aggiunge un ulteriore tocco di follia: esaltante, irresistibile, rumorosa ed energica!

