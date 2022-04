“UN VIAGGIO PER CATTURARE LE CANZONI NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE”. OSKA CI RACCONTA IL SUO PRIMO ALBUM

Oska è il moniker di Maria Burger, giovane musicista austriaca. Cresciuta nella piccola città di Lower in una famiglia molto numerosa con una madre pure musicista che riempiva l’atmosfera della loro casa con i suoi accordi di chitarra, ballad e musica irlandese. Ad appena 18 anni si trasferisce a Vienna iniziando la carriera suonando per strada e nel 2020 arriva il suo primo EP, “Honeymoon Phase”, pubblicato dalla prestigiosa Nettwerk, mentre a fine febbraio è uscito anche il suo debutto full-length, “My World, My Love, Paris”. Noi di Indieforbunnies abbiamo approfittato di questa release per contattare via e-mail la gentilissima songwriter austriaca per farci raccontare maggiori dettagli sul suo album, in attesa di vederla al Biko di Milano mercoledì 27 aprile in apertura di Stu Larsen. Ecco cosa ci ha detto:

Ciao Maria, come stai? Qual è la situazione di Covid in Austria? I concerti sono finalmente tornati nel tuo paese?

Ehi, grazie – sto bene ultimamente 🙂 E’ strano in Austria in questo momento. Il numero di persone che hanno Covid sta aumentando rapidamente mentre tutte le restrizioni stanno diminuendo.

Ora posso suonare dal vivo, il che è incredibile. Così tanti miei amici hanno pubblicato dischi negli ultimi due anni che non sono stati in grado di presentare a un pubblico dal vivo, che è una parte così importante del processo.

Prima di tutto puoi fare una tua breve presentazione per quei lettori che potrebbero ancora non conoscerti? Da dove viene il tuo moniker?

Certo 🙂 Il mio nome è Maria e sono cresciuta nella campagna austriaca con quattro fratelli maggiori e una mamma che ci cantava vecchie canzoni folk e ballate irlandesi. Mio fratello maggiore si chiama Oskar, da cui il moniker 🙂

Ho appena pubblicato il mio primo album “My World, My Love, Paris”. Ho amato fare questo album con il mio produttore Alex Pohn, che ha trovato la mia musica su internet e ha intrapreso questo viaggio con me. Un viaggio per catturare le canzoni nel miglior modo possibile. Volevo pubblicare un album prima ancora di aver finito di scrivere la mia prima canzone più di dieci anni fa. Ero affascinata dalle canzoni allora e sono felice di essere ancora innamorata delle canzoni e della musica come lo ero allora.

Il tuo primo disco, “My World, My Love, Paris” (che bel titolo!), è uscito qualche settimana fa: cosa ne pensi? Lo consideri un grande passo per un musicista?

Mi sento bene e sono soprattutto felice di poter fare il tour dell’album quest’anno. Per dare un po’ di vita all’album.

Posso chiederti qual è il significato dietro il titolo?

È così difficile scegliere il nome di un album; devi trovare qualcosa che catturi l’essenza di dodici canzoni che hai scritto in fasi molto diverse della tua vita. Ma un paio di giorni dopo che la canzone “My World, My love, Paris” fu scritta, mi fu molto chiaro che volevo che l’album avesse lo stesso nome. La canzone significa così tanto per me e il titolo della canzone suona come l’inizio di una lettera d’amore. Una lettera d’amore a questo bellissimo pianeta su cui viviamo e di cui non ci prendiamo abbastanza cura. E una lettera d’amore alla musica – la mia relazione più lunga finora (haha).

Di cosa parlano i tuoi testi? Sono personali? Riflettono in qualche modo i tempi che stiamo vivendo in questo momento (cioè pandemia, isolamento, tristezza, depressione, ecc.)?

Probabilmente è più facile trarre ispirazione da situazioni di vita reale, ma cerco sempre di cercare ispirazione al di fuori di me stessa. Con questo disco ho cercato di inventare storie, trarre ispirazione da film, conversazioni e storie che mi commuovono. Ma quando si tratta di descrivere i sentimenti devo sempre andare verso l’interno. “Starstruck” per esempio è stata ispirata dal film “Eternal sunshine of the spotless mind”, ma ho cercato di dare un senso alla storia mettendola in relazione con la mia vita, le mie esperienze ed emozioni. “Responsibility” e “My World, My Love, Paris” riguardano molto il chiedermi come affrontare il mondo che mi circonda. “Too Nobody”, l’opener dell’album, affronta la questione di quanto vale una canzone in un tempo sempre più incerto per i musicisti, mentre “Misunderstood” e “Hallucinating” parlano di malattie mentali.

Quali sono le tue maggiori influenze musicali per il tuo disco di debutto? Come definiresti la tua musica? Ho letto che anche tua madre è una musicista: ha forse influenzato te e la tua musica in qualche modo?

Mia madre ci svegliava ogni mattina con Joan Baez. Lei cantava le canzoni senza sforzo, mi sembrava la cosa più naturale.

Negli ultimi mesi di realizzazione dell’album ho ascoltato molto Adrienne Lenker, Christian Lee Hutson e Sufjan Stevens. Anche gli artisti preferiti dei miei fratelli maggiori mi hanno influenzato molto, come Regina Spektor. Lei mi ha ispirato molto.

Hai firmato con la Nettwerk: come ti trovi a lavorare con un’etichetta così cool?

Ero davvero esitante a firmare con un’etichetta. Crescendo ho sempre visto le etichette come qualcosa di pericoloso per un artista. Sono super felice di aver aspettato che arrivasse la Nettwerk. Perché non si tratta dell’etichetta in sé, ma delle persone che ci sono dietro. Sento che si preoccupano di me e della mia musica e che credono nella mia visione.

Recentemente hai lavorato e suonato con il tuo compagno di etichetta Stu Larsen: puoi dirci qualcosa di più su questa collaborazione? Come è nata?

La nostra etichetta ci ha presentato e non potrei essere più felice della collaborazione. Non sai mai cosa aspettarti quando vai in studio con qualcuno che non conosci. Ma aveva davvero senso per noi due e abbiamo continuato a rimanere in contatto. L’anno scorso abbiamo fatto un piccolo tour insieme e quest’anno sto supportando Stu nel suo tour in Europa. Non posso dirti quanto sono felice di conoscerlo e di chiamarlo mio amico.

Hai già qualche piano per un tour in Europa quest’anno? C’è qualche possibilità di vederti presto dal vivo in Italia?

Sarò spesso in tour quest’anno e spero di venire presto in Italia 🙂 Meglio seguirmi su Instagram (@goodoldoska) per avere tutti gli aggiornamenti sul tour.

Un’ultima domanda: puoi scegliere una delle tue canzoni da usare come colonna sonora di questa intervista?

Certo, direi che “Starstruck” potrebbe essere una buona colonna sonora per questa intervista 🙂

Photo Credit: Hannah Fasching