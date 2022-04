BONEHEAD (EX OASIS ORA CON LIAM GALLAGHER) ANNUNCIA DI AVERE UN TUMORE ALLE TONSILLE

Il chitarrista, ex Oasis e ora al fianco di Liam Gallagher, Bonehead, ha rivelato di essere impegnato in una battaglia contro un cancro alle tonsille.

Il musicista 56enne, vero nome Paul Arthurs, ha rilasciato una dichiarazione sui social media proprio questo pomeriggio confermando che si prenderà una pausa dall’esibirsi dal vivo con Liam Gallagher mentre inizierà il trattamento.

“Mi prenderò una pausa dal suonare per un po’“, ha scritto Bonehead. “Mi è stato diagnosticato un cancro alle tonsille, ma la buona notizia è che è curabile e inizierò presto un ciclo di trattamento. Vi terrò informati su come sta andando. Sono dispiaciuto di perdermi i concerti con Liam e la band. Cercate di avere la migliore estate e godetevi i concerti se ci andate. Ci vediamo presto xxx“.

Sending BIG love to the 1 n only Bonehead and his family wishing you a speedy recovery we’re all thinking of you rasta you’ll be back on stage bfore you can say r we doing Colombia LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) April 26, 2022