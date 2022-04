TRACK: NéOMí I’ll Be There

Néomí è una giovane musicista olandese originaria del Suriname.

Nel 2020, dopo aver registrato alcune canzoni insieme al produttore Edd Hartwell (Tom Walker, Birdy, Tom Odell), sarebbe dovuta andare in tour nel Regno Unito, ma la pandemia ha bloccato tutti i suoi programmi e Néomí ha potuto solamente cercare di migliorare, mentre continuava a scrivere nuovi pezzi.

Il suo primo EP, “Before”, uscirà il prossimo 24 giugno via PIAS.

La musicista olandese dice del suo nuovo lavoro: “Questo EP parla del te giovanile, la storia di “prima” che inizi la vita. È per il bambino interiore che è spensierato, libero, forse anche un po’ affranto. Sul punto di crescere, ma che lotta contro di esso. Spero che risvegli e ricordi agli ascoltatori il giovane che tutti abbiamo dentro. Questo EP significa crescere per me e vedere il mondo dai primi passi nell’età adulta”.

Dopo “If I Wasn’t Made For Love” e “Eyes Filled With Love”, rilasciati nei mesi scorsi, ora Néomí ha condiviso un altro singolo, “I’ll Be There”, che potete ascoltare qui sotto.

“”I’ll Be There” è una canzone sull’essere lì (mentalmente) per uno dei tuoi cari. A volte è difficile fare delle scelte nella vita. A volte hai la sensazione che tutto si riduca a te e che tutti stiano guardando quello che stai per decidere. Ti esplode la testa e non riesci a vedere chiaramente, e hai solo bisogno di qualcuno che ti stia accanto e ti dica: “non importa cosa, io ci sarò”. E spero che le persone sentano questa sensazione in questa canzone”, spiega la musicista olandese.

Néomí, con il solo aiuto della sua voce e di una chitarra acustica, dipinge panorami folk estremamente sensibili ed emotivi, che colpiscono al cuore con la loro delicatezza e i loro sentimenti sinceri e intimi.

