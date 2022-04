SECONDO MICK JAGGER IL ROCK E’ ANCORA VIVO GRAZIE A MACHINE GUN KELLY E YUNGBLUD

In una recente intervista alla stazione radio svedese P4 Mick Jagger si è lanciato in un analisi dell’attuale stato di salute del rock elogiando Yungblud e Machine Gun Kelly come il futuro del rock ‘n’ roll.

Nella musica rock hai bisogno di energia e non c’erano molti nuovi cantanti rock in giro. Ora ce ne sono alcuni. Ci sono Yungblud e Machine Gun Kelly. Quel tipo di atmosfera post-punk mi fa pensare che ci sia ancora un po’ di vita nel rock and roll”.

Sempre nel corso dell’intervista il cantante dei Rolling Stones, oggi 78enne, ha escluso l’ipotesi del ritiro dopo il tour che celebrerà il 60esimo anniversario della band:

Non ho in programma che questo sia l’ultimo tour. Adoro andare in tour. Non credo che li farei se non mi divertissi. Mi piace andare sul palco e fare le mie cose. Questo è quello che faccio. Voglio che tutti si divertano e dimentichino i problemi della loro vita per un paio d’ore, si rilassino e trascorrano un fantastico pomeriggio e una fantastica serata.

I Rolling Stones passeranno per l’Italia il 21 giugno allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Credit Foto Mick Jagger: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Machine Gun Kelly: Foto: Stefan Brending

Credit Foto Yungblud: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons