VIDEO: A.O. GERBER Looking For The Right Thing

Dopo il suo ottimo primo LP, “Another Place To Need“, uscito a maggio 2020, A.O. Gerber è pronta per ritornare con materiale inedito.

La songwriter di stanza a Los Angeles, infatti, ha appena realizzato, via Hand In Hive / Father/Daugher Records, un nuovo singolo, “Looking For The Right Thing” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Erik Shute.

La Gerber dice del pezzo: “Ho scritto questa canzone nel 2017 in un momento di esasperazione, quando il mio desiderio di mostrarmi come il mio io onesto e lasciare che qualcun altro si mostrasse come il suo sembrava impossibilmente difficile. Quel ritornello, “Looking for the right things”, era una sorta di supplica ansiosa – questa frustrazione in loop sulla distanza tra intenzione e realtà, il desiderio di vicinanza e la complessità di permetterla davvero. Abbiamo provato a registrare questa canzone per il mio primo disco e non siamo riusciti a ottenere la produzione giusta (ironia!). Con il passare degli anni, ho provato e riprovato a rielaborarla e la ripetizione di quel ritornello ha cominciato ad assumere un nuovo significato. C’è ansia in esso, sì, ma c’è anche gentilezza, auto-nutrizione e anche un po’ di speranza – questa sensazione che vale la pena di rimanere aperti, rimanere teneri, rimanere incasinati”.

La musicista di stanza a Los Angeles utilizza elementi elettronici leggeri, mentre la sua voce, supportata da percussioni decise, è la vera protagonista e sa regalare emozioni intense e sincere.

