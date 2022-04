VIDEO: VEPS

Viaggiano che è un piacere le Veps di Oslo che si rifanno vive con l’irresistibile “Ballerina (Norah)”. La traccia è il secondo assaggio di nuova musica dopo l’ottimo “Open The Door”, EP di debutto uscito l’anno scorso. Come già accaduto per “His Brother”, la nostra attenzione viene catturata immediatamente. Se in quel caso c’era quel ritornello rumoroso che ci metteva KO, ora è la costruzione melodica “agro-dolce” che ci fa innamorare al volo di un brano bellissimo, con un ritornello che entra subito in testa.

“Conosciamo tutti qualcuno che a volte parla ad alta voce di cose che non conosce abbastanza bene, ma che comunque amiamo molto“, hanno detto le ragazze del brano. “Ballerina (Norah) è una canzone sull’essere spazzati via dai difetti delle persone che tieni vicino e anche sul rompere l’armatura che teniamo intorno a noi“.

Parlando del video fatto in casa (e molto simpatico, dobbiamo dirlo) le Veps hanno detto: “Avevamo molte idee diverse per questo video e non riuscivamo a decidere quale realizzare. La canzone parla dell’essere un pessimo ballerino, quindi perché non scegliere le quattro peggiori ballerine che conosciamo come protagoniste del video?”

