DAMIEN JURADO ANNUNCIA UN NUOVO LP PER LUGLIO

A distanza di appena un anno dal suo precedente, “The Monster Who Hated Pennsylvania“, Damien Jurado è pronto per tornare con il suo diciasettesimo LP, “Reggae Film Star” (pre-order), in uscita il prossimo 8 luglio via Maraqopa Records.

Il disco, che arriva venticinque anni dopo il suo debutto, “Waters Ave. S”, è stato prodotto dallo stesso Jurado insieme a Josh Gordon e ad Alex Bush.

Il suo nuovo singolo si chiama “Taped In Front A Live Studio Audience e lo potete ascoltare qui sotto.

“Reggae Film Star” Tracklist:

1. Roger

2. Meeting Eddie Smith

3. Roger’s Audition

4. What Happened To The Class Of ’65?

5. Location, Undisclosed (1980)

6. Day Of The Robot

7. Ready For My Close Up

8. Taped In Front Of A Live Studio Audience

9. Whatever Happened To Paul Sand?

10. Lois Lambert

11. The Pain Of No Return

12. Gork Meets The Desert Monster