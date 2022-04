I WILCO ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO “CRUEL COUNTRY”. PRIMO SINGOLO IN ASCOLTO.

“Cruel Country” è il titolo del nuovo disco dei Wilco atteso per il prossimo 27 maggio su etichetta dBpm.

Composto quasi interamente nello studio personale della band, il the Loft di Chicago, il disco avvicina come non mai Jeff Tweedy e soci al country.

Non abbiamo mai particolarmente accettato la definizione, l’idea, che stavo facendo musica country. Ma ora, dopo aver girato l’isolato alcune volte, stiamo trovando esaltante liberarci all’interno della forma e abbracciare la semplice limitazione di chiamare country la musica che stiamo facendo ha dichiarato Tweedy.

“Cruel Country”, primo disco in 3 anni (l’ultimo undicesimo lavoro in studio “Ode to Joy” usciva nel 2019), sarà suonato per intero al prossimo Solid Sound Festival a North Adams, Massachussetts dal 27 al 29 maggio.

Ascolta il primo singolo “Falling Apart (Right Now)”:

“Cruel Country” tracklist:

01 “I Am My Mother”

02 “Cruel Country”

03 “Hints”

04 “Ambulance”

05 “The Empty Condor”

06 “Tonight’s The Day”

07 “All Across The World”

08 “Darkness Is Cheap”

09 “Bird Without A Tail / Base Of My Skull”

10 “Tired Of Taking It Out On You”

11 “The Universe”

12 “Many Worlds”

13 “Hearts Hard To Find”

14 “Falling Apart (Right Now)”

15 “Please Be Wrong”

16 “Story To Tell”

17 “A Lifetime To Find”

18 “Country Song Upside-down”

19 “Mystery Binds”

20 “Sad Kind Of Way”

21 “The Plains”