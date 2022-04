MARTIN COURTNEY DEI REAL ESTATE ANNUNCIA IL SUO SECONDO LP SOLISTA

A distanza di quasi sette anni dal suo debutto solista, “Many Moons”, Martin Courtney, frontman e fondatore dei Real Estate, è pronto a ritornare con la sua seconda prova sulla lunga distanza, “Magic Sign”, in uscita il prossimo 24 giugno via Domino Recording Company.

Scritto e prodotto dallo stesso Courtney, il disco è stato registrato, mixato e co-prodotto da Rob Schnapf al Mant Sounds di Los Angeles, mentre Greg Calbi si è occupato del mastering.

Scritto di notte, mentre i figli dormivano al piano di sopra e la moglie lavorava in ospedale, il disco canta con nostalgia dei “good old days“, che in realtà a questo punto erano solo due o tre anni fa.

Il primo estratto si chiama “Cornbob” ed è accompagnato da un video diretto da Bráulio Amado e Antonio Vicentini.

Dice Martin del suo nuovo singolo: “I testi parlano di un periodo specifico, la fine della giovinezza, la preadolescenza, un ragazzino schifoso che gira un po’ troppo a lungo nella tua città natale, fumando erba e guidando nei dintorni con i tuoi amici per perdersi il più possibile. Alla fine tornare a casa usando questi piccoli cartelli verdi che sono affissi in tutta la periferia del NJ che ti dicono da che parte andare per raggiungere diverse città. Li chiamavamo segni magici.

Lo fai abbastanza volte e alla fine diventa sempre più difficile perdersi. Una canzone che parla di spingere i confini del luogo in cui sei cresciuto finché non esaurisci il mistero e colpisci un altro tipo di confine. Una canzone sui ragazzi senza meta che cercano una direzione”.

“Magic Sign” tracklisting

1. Corncob

2. Outcome

3. Sailboat

4. Shoes

5. Time To Go

6. Merlin

7. Living Rooms

8. Mulch

9. Terrestrial

10. Exit Music