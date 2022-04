“THE VERSIONS” E’ IL NUOVO DISCO DI NENEH CHERRY. ASCOLTA “MANCHILD” CON IL FEAT. DI SIA.

Neneh Cherry svela i dettagli di “The Versions” nuovo disco che conterrà rework di suoi brani realizzati da altri artisti.

Atteso il 10 giugno l’album vanta contributi di ANOHNI, Jamila Woods, Sudan Archives, Kelsey Lu, Honey Dijon, Seinabo Sey, Greentea Peng e Tyson.

Già ascoltata la nuova versione di “Buffalo Stance”, ad opera di Robyn e Mapei, oggi è il turno di “Manchild”, pezzo del 1989 qui reimmaginato da Sia:

Sia ha così commentato la collaborazione:

Neneh era la mia artista preferita quando è entrata in scena. Ho risparmiato la paghetta per i Filas rossi e ho sognato che un giorno ci saremmo incontrati. Quando stavo lottando con la mia salute mentale poco più che ventenne, in qualche modo sono finita a casa loro per essere accudita come se fossi una delle loro stessi figlie. Ho chiamato suo marito, che mi aveva fatto da mentore come un incredibile produttore musicale, durante un tentativo di suicidio e mi hanno dato tutto l’amore che avrei potuto sognare.

L’ultimo disco di Neneh Cherry, “Broken Politics”, è uscito nel 2018.

“The Versions” tracklist:

01 Neneh Cherry/ Robin: “Buffalo Stance” [ft. Mapei]

02 Neneh Cherry / Sia: “Manchild”

03 Neneh Cherry: “Woman” [ft. ANOHNI]

04 Neneh Cherry: “Buddy X” [ft. Greentea Peng]

05 Neneh Cherry: “Kootchi” [ft. Jamila Woods]

06 Neneh Cherry: “Sassy” [ft. Tyson]

07 Neneh Cherry: “Heart” [ft. Sudan Archives]

08 Neneh Cherry: “Kisses on the Wind” [ft. Seinabo Sey]

09 Neneh Cherry: “Manchild” [ft. Kelsey Lu]

10 Neneh Cherry: “Buddy X (Honey Dijon Remix)”

Credit Foto: Kim Hiorthoy, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons