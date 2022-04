TRACK: SLEAP-E

Stiamo seguendo già da alcuni anni Sleap-e, il progetto di Asia Martina Morabito, giovanissima songwriter bolognese.

A maggio la musicista emiliana pubblicherà, via We Were Never Being Boring, un nuovo EP, “Pouty Lips” e proprio da questa sua nuova prova ecco il singolo “Wounded”, che potete ascoltare qui sotto.

Al suo bedroom-pop dai toni malinconici, disegnato con un basso saltellante, percssioni eleganti una chitarra gentile, si aggiungono i fiati che danno una maggiore eleganza al suo suono e ci ricordano le cose più recenti di Any Other: qualità e classe per un progetto che, come abbiamo già scritto in più di un’occasione, potrebbe disegnarsi un futuro davvero interessante.

