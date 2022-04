“UNCONDITIONAL I (LOOKOUT KID)” E’ IL NUOVO SINGOLO DEGLI ARCADE FIRE

Gli Arcade Fire condividono il secondo singolo dal loro prossimo “WE” in uscita il 6 maggio.

“Unconditional I (Lookout Kid)” segue la già ascoltata “The Lightning I, II.” primo estratto svelato a fine marzo.

Non c’è niente di sdolcinato nell’amore incondizionato in un mondo che sta andando in pezzi, ha dichiarato Win Butler in una nota che accompagna il pezzo.

Abbiamo bisogno l’uno dell’altro, in tutta la nostra imperfezione.

Ascolta il nuovo brano:

La band, nei cui ranghi non troviamo Will Butler, si esibirà al Saturday Night Live il 7 maggio giorno successivo alla pubblicazione dell’atteso nuovo disco.

Credit Foto: Liliane Callegari from São Paulo, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons