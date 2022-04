CHI SI RIVEDE! SONO TORNATI I BIG PINK CON IL SINGOLO “NO ANGELS”

I Big Pink sono tornati con il loro primo singolo in un decennio intitolato “No Angels”.

L’ultimo album della band di Londra era stato “Future This”. Dopo la partenza di Milo Cordell nel 2013, la band aveva condiviso il brano “Hightimes” nel 2015, millantando un terzo album che non è mai arrivato.

Ora Robbie Furze, affiancato dal batterista originale dei Big Pink Akiko Matsuura e dall’artista di Nottingham Charlie Barker al basso è tornato con un assaggio di nuova musica. L’artista ha detto in una chiacchierata con NME: “‘No Angels’ è uno sviluppo nel nostro songwriting e nel nostro approccio tecnico, ma ha sicuramente la stessa estetica del nostro primo disco. È dove mi sento più a mio agio nel rappresentare ciò che The Big Pink è. Tutto aveva un senso e questa era sempre nella mia testa come la prima canzone con cui tornare“.

Il brano è guidato da un campione del riff di “Light On” della band statunitense Bad Cop. Furze “si è innamorato” della canzone dopo averla sentita per caso alla radio a Los Angeles, dove si è stabilito per gran parte dell’ultimo decennio mentre dedicava il suo tempo a fare il DJ.

“Abbiamo fatto alcune cose con i Wolf Alice quando sono venuti a Los Angeles“, ha detto Furze. “Sono amico di Joel, il batterista, e ci ha chiesto di andare in tour con loro. Avevo fatto qualche piccolo demo di roba nuova, ma abbiamo accettato di fare un set di roba vecchia. Abbiamo fatto un tour negli Stati Uniti con loro nel 2018 ed è stato allora che ho capito che questa era la mia vocazione e che dovevo tornare sul palco, questo è davvero quello che volevo fare. Non volevo scherzare con nient’altro. Era il momento di riprendere in mano, di nuovo, i The Big Pink“.

A quanto sembra Furze sembra davvero aver le idee chiare, con un sound che ci riporterà a quell’ottimo esordio che, a suo tempo ci aveva colpito con singoi pazzeschi come “Dominos” e “Velvet”. la melodia c’è, la chitarra sporca fa capolino in sottofondo e ci sembra ben più “spartano” rispetto al rumore eccessivo del secondo album.

“L’idea era di fare un disco che fosse fedele a ciò che i Big Pink rappresentano e da dove siamo partiti“, ha detto Furze sempre a NME. “C’è molto del suono caratteristico dei Big Pink, così come le ballate al pianoforte. Ci sono alcune canzoni che vanno in aree diverse, ma nel complesso volevo solo cementare il nostro suono“.

“Il primo disco, ‘A Brief History Of Love‘, è stato un momento importante per me. Come il primo disco di tutti, era una reazione onesta alla musica e a come ci sentivamo in quel momento. È difficile fare il tuo secondo disco e riavvicinarsi a quell’onestà. A volte riascolto il primo disco e non riesco a credere a quanto sia sicuro di sé. Non odio il secondo disco, ma non provo lo stesso amore che ho per l’esordio“.

Ha aggiunto: “Se volevamo provare a riassumere il suono dei The Big Pink, allora facciamolo davvero: partiamo da dove siamo venuti, perfezioniamolo, e facciamo le migliori canzoni che possiamo in quello stile“.

Se il buongiorno si vede dal mattino, beh, ci sono ottime premesse…