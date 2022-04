FLORENCE WELCH SI CONFESSA IN UNA CHIACCHIERATA CON BRITISH VOGUE: L’ANSIA è UN COMPAGNO DI VITA CHE NON L’ABBANDONA.

Florence Welch ha detto (durante una recente intervista con British Vogue) che il suo imminente nuovo album “Dance Fever” suona decisamente come il suo debutto del 2009 “Lungs” ma “con più conoscenza di sé“.

Dopo “High As Hope” del 2018, Florence + The Machine pubblicheranno la loro quinta fatica in studio il 13 maggio via Polydor. È stato prodotto dalla stessa Welch insieme a Jack Antonoff e al frontman dei Glass Animals Dave Bayley.

“Sto un po’ strizzando l’occhio alla mia stessa creazione. Gran parte del mio lavoro sta mettendo in discussione il mio impegno verso la solitudine; verso il mio senso di figura tragica“.

La Welch ha pubblicato il primo album quando aveva vent’anni, e da allora ha spesso parlato dei suoi problemi di alcolismo, droga e relazioni durante quei primi tempi. La cantante ora è sobria da otto anni, ma lotta ancora con l’ansia, una condizione che ha ispirato il suo ultimo singolo, “Free“.

“Nella mia vita quotidiana, sono distrutta da pensieri frenetici e ansia“, ha detto sempre a British Vogue, spiegando che trova il suo “senso di spiritualità” quando si esibisce dal vivo sul palco. Ha anche ripensato alle “brutte esperienze” con la stampa quando era più giovane: “Quando arrivi ai trent’anni, si preoccupano molto meno di chi stai frequentando“, ha detto la Welch.

Ha poi proseguito dicendo che si è resa conto che “non è necessario uscire con persone cattive per fare buone canzoni“, aggiungendo: “[Non ho più] l’energia per essere in un’enorme quantità di sofferenza emotiva e fare un certo lavoro“. La Welch si è poi aperta sui suoi sentimenti complicati sulla maternità mentre parlava dei suoi obiettivi per il futuro, al di fuori della musica.

Credit Foto: Julio Enriquez from Denver,CO, USA, CC BY 2.0, attraverso Wikimedia Commons