JENS LEKMAN ANNUNCIA LE RISTAMPE DI DUE ALBUM

Jens Lekman ha annunciato le ristampe di due vecchi album, “Oh You Are So Silent Jens” e “Night Falls Over Kortedala”: i due nuovi titoli saranno rispettivamente “The Cherry Trees Are Still In Blossom” e “The Linden Trees Are Still In Blossom”.

Il primo è già disponibile in versione digitale – e lo potete ascoltare qui sotto – mentre il secondo uscirà il prossimo 4 maggio, entrambi via Secretly Canadian, che aveva realizzato anche le versioni originali: le versioni fisiche, invece, vedranno la luce il prossimo 3 giugno per entrambi gli LP.

I due dischi sono composti da nuove versioni delle vecchie canzoni più materiale raro e inedito.

“Questi nuovi dischi sono come portali che possono condurti ai vecchi dischi, se vuoi”, riflette Lekman. “Penso che possano condurti in un altro tempo e luogo, dove potresti lavorare con la musica in un modo diverso”.

Lo svedese ha inoltre condiviso il video – diretto Jesper Norda e Kristian Berglund – della nuova versione di “Maple Leaves”, brano rilasciato nel 2004.

