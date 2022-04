TRACK: SMILE What A Heart Is For

Gli indie-rockers Smile pubblicano oggi il loro nuovo singolo, “What A Heart Is For” e, dopo averlo sentito, posso tranquillamente dire che l’attesa per il loro secondo album è ben più alta, per quanto mi riguarda ovviamente, rispetto a quella che si dovrebbe provare per l’esordio degli altri Smile “yorkiani”, per i quali, alla luce dei singoli usciti, trovo irritanti anche le minime speranze (altrui, ovviamente, non mie, io non ne ho!) sull’album. Ma qui non è la sede esatta per disquisire su quella band. Qui si parla degli Smile fighi.

Questo nuovo brano è la canzone più jangle-pop degli Smile. Il nuovo brano del quartetto torinese è un trionfo guitar-pop anni ’80 che ci riporta alle prime uscite targate Creation Records (chi parla dei primi Primal Scream ha perfettamente ragione): pelle d’oca fin dalle prime note, un commovente tuffo del passato, per poi arrivare a quei battimani e la chitarra che si fa più rumorosa.

Io grido al trionfo, voi fate pure quello che volete e aspettate Thom Yorke.

