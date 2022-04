TRACK: THE HUMAN MAN

The Human Man è un musicista di Dublino e ha al suo attivo solo una manciata di singoli.

Il suo nuovo brano si chiama “White Knuckle Holiday” e lo potete ascoltare qui sotto.

“”White Knuckle Holiday” parla di non essere d’accordo con te stesso ogni giorno e continuare ad imparare anche se ti conosci così bene. La registrazione è avvenuta rapidamente e senza intoppi, è stata scritta in un giorno e la traccia finale non è molto diversa dal demo che avevo fatto in camera da letto, cosa che mi piace molto… È stato un compito estremamente gratificante suonare ogni strumento (tranne la batteria) e cantare ogni linea. Concentrarsi veramente sul fare questa canzone nel modo in cui volevo farla è stata una sensazione incredibile”, spiega il musicista irlansdese.

Il nuovo pezzo è descritto attraverso chitarre jangly che disegnano atmosfere sognanti accompagnate da belle e decise melodie: convincente ed emotivo!

Listen & Follow

The Human Man: Soundcloud