A febbraio, Regina Spektor aveva annunciato un nuovo album, “Home, before and after” il suo primo dopo “Remember Us To Life” del 2016. All’epoca, la Spektor aveva condiviso il singolo “Becoming All Alone” e ora ha condiviso una nuova canzone, “Up The Mountain”.

“Up The Mountain”, come “Becoming All Alone”, utilizza archi drammatici e ritmi incalzanti, che verso la fine sfociano in un ritmo hip-hop. Un lavoro sicuramente sperimentale e molto intrigante.