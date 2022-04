THE DREAM SYNDICATE: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “DAMIAN”

Il prossimo 10 giugno, via Fire Records, i Dream Syndicate pubblicheranno il loro ottavo LP, “Ultraviolet Battle Hymns And True Confessions”, che arriva a distanza di due anni dal precedente, “The Universe Inside”.

“Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions” è un lavoro dal titolo criptico influenzato tanto dai sempre presenti Velvet Underground quanto dal glam britannico e dal prog tedesco.

Dopo “Where I’ll Stand”, rilasciato il mese scorso, ora lo storico gruppo californiano condivide un altro singolo, “Damian”, accompagnato da un video diretto da Mike Bourne.

“Volevo scrivere e registrare qualcosa che avrebbe suonato bene uscendo dagli altoparlanti di Radio Shack del mio Gremlin”, dice Steve Wynn di “Damian”. “Il senso del mistero e del tempo è stato esaltato dal lavoro di sax e tromba di Marcus Tenney, perfetto per l’epoca, e poi addolcito da un arrangiamento vocale di supporto che Stephen McCarthy ha portato alla sessione”.

Vi ricordiamo inoltre che i Dream Syndicate torneranno in Italia nel mese di ottobre per tre appuntamenti previsti per venerdì 14 allo Spazio 211 di Torino, sabato 15 al Locomotiv Club di Bologna e domenica 16 al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

“Ultraviolet Battle Hymns And True Confessions” Tracklist:

1. Where I’ll Stand

2. Damian

3. Beyond Control

4. The Chronicles Of You

5. Hard to Say Goodbye

6. Every Time You Come Around

7. Trying to Get Over

8. Lesson Number One

9. My Lazy Mind

10. Straight Lines