THE INTERRUPTERS ANNUNCIATI COME HEADLINER DEL DAY 2 DEL BAY FEST 2022

Belle notizie da Hub Music Factory che annuncia gli headliner del Day 2 di Bay Fest 2022 a Bellaria Igea Marina (RN): il nome che si attendeva è arrivato, sono gli Interrupters.

Direttamente da Los Angeles, Aimee e i fratelli Bivona sono pronti a far saltare tutti come non mai sotto al palco di Bay Fest!

Il loro nuovo singolo “In The Mirror”, uscito lo scorso 12 aprile, anticipa il nuovo e attesissimo album “In The Wild” che uscirà il prossimo 5 agosto.

Il pubblico di Bay Fest sarà tra i primi fortunati che potranno ascoltare dal vivo i brani del nuovo album della ska punk band californiana, per un live che si preannuncia imperdibile, visti anche gli altri protagonisti della giornata, ovvero Millencolin, Satanic Surfers, H2O, The Last Gang.

BAY FEST 2022

11-12-13-14 AGOSTO

BELLARIA IGEA MARINA (RN)

Biglietti in vendita su Ticketmaster e Dice.