THOM YORKE RIVELA IL NUOVO MIX PER SONOS RADIO CON (TRA GLI ALTRI) MILES DAVIS, SUN RA E IDLES

Thom Yorke è tornato con la settima puntata del suo show radiofonico su Sonos, “In the Absence Thereof”. A

“Mix 7 è il mio ultimo mix di musica e suoni che mi hanno commosso profondamente e musica di altri artisti che rispetto e che mi ispirano“, ha detto Yorke. “Ascoltare la musica è cambiato per me di recente, mi ritrovo a chiedere che cosa sia la musica o qualsiasi arte in un tale periodo di morte, violenza e orrore Credo che possa solo cercare di testimoniare in qualche modo i nostri tempi“.

Yorke ha continuato: “Non ci sono parole per esprimere il vedere la guerra in Ucraina, in Europa nel 21° secolo. La vita normale è stata ridotta, c’è un senso di assurdità e futilità. I clown hanno finito le battute, le loro facce si sono contorte in smorfie, non più in grado di nascondere le ombre maligne che stanno dietro di loro. Famiglie, bambini innocenti, fatti a pezzi. Possiamo solo pregare di svegliarci da questo incubo e non permettere mai più che accada. Presto.”

Ricordiamo che il 13 maggio Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner pubblicheranno l’ album di debutto dei “loro” The Smile.

Photo: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons