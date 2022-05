Buon Primo maggio a tutti…

Elio e le Storie Tese

Complesso del Primo Maggio

Ti va riconosciuta una certa dose di coraggio

Che quando la sento mi sento a disagio

CCCP

Roco Roço Rosso

Primo maggio d’amore

Amore ingordo e mai sazio

Sazio di carne e d’anima

E sotto i colpi vuoto

Vuoto, vuoto, vuoto

Controllano ormai gli occhi

Nuovi colori elettrici, translucidi mai visti

Sì, tutto ciò che è stato con noi è stato

E ciò che è, è qui con noi

La vita, strano a dirsi, è una sola

Primo maggio con noia

Roco, Roço, Rosso

Marlene Kuntz

Primo Maggio

Diceva: “il lavoro debilita l’uomo”

“il lavoro debilita l’uomo”

Modena City Ramblers

Contessa

Compagni dai capi e dalle officine

prendete la falce e portate il martello

scendete giù in piazza e picchiate con quello

scendete giù in piazza e affossate il sistema.

Claudio Lolli

Primo maggio di festa

Primo maggio di festa oggi nel Viet-Nam

E forse in tutto il mondo

Primo maggio di morte oggi a casa mia

Ma forse mi confondo

Casa Del Vento

Primo Maggio

Portavo le mie idee

col pugno nella mano

col pugno nella mano,

Primo maggio

Forza e coraggio

Che tutti insieme

Si può cambiar

Primo maggio

Forza e coraggio

Che tutti insieme

Si può cambiar

Giorgio Gaber

Il Nostro Giorno

Un giorno per chi vive nel lavoro

un giorno per chi spera nel futuro

un giorno per chi lotta con coraggio

è il nostro giorno è il primo maggio.

Il Teatro degli Orrori

Lavorare Stanca

Lavorare stanca

Lavorare uccide

Lo sanno tutti che in Finmeccanica i soldi veri li fanno con le armi

E noi qui ad amare I nostri bambini

Ma che senso ha

Sarebbe fantastico

Non dover rincorrere la fine del mese ogni santo giorno

Che il padreterno dispettoso concede alle nostre inutili vite

Non mi fossi mai sposato e non avessi figli, neanche uno

Avessi tanto tempo, ma tanto tempo per non fare più niente

The Replacements

God Damn Job

I need a God damn job

I need a God damn job

I really need a God damn job

I need a God damn job

God dammit

God dammit

God damn, I need a God damn job

Bruce Springsteen

Factory

Early in the morning factory whistle blows,

Man rises from bed and puts on his clothes,

Man takes his lunch, walks out in the

morning light,

It’s the working, the working, just the

working life.

Photo: Gius195, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons