CALIBRO 35: ANUNCIATO “SCACCO AL MAESTRO” DEDICATO A MORRICONE E LE PRIME DATE DEL TOUR

I Calibro 35, la band formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Luca Cavina, Fabio Rondanini e Tommaso Colliva, annuncia un nuovo ambizioso progetto: sarà infatti disponibile dal 10 giugno “Scaacco al Maestro – Volume 1”. Si tratta del primo capitolo di “Scacco al Maestro”, un doppio album in uscita per Woodworm/Virgin Records Label and Artist Services, dedicato a Ennio Morricone, che impegnerà la band dal punto di vista discografico e live per l’intero anno, dopo un imponente lavoro in studio per le registrazioni. Il primo volume sarà disponibile per il preorder a partire dal 3 maggio in formato LP, CD, digitale standard e HD e Dolby Atmos.

L’album è anticipato da un primo estratto, “La Classe Operai Va in Paradiso”, che esce proprio il 1° maggio: una data emblematica, quella della Festa dei Lavoratori, per un titolo altrettanto emblematico, che verrà presentato per la prima volta dal vivo in anteprima esclusiva a ‘Uno Maggio Taranto’.

“Ci sembrava doveroso – raccontano i Calibro 35 – in corrispondenza del Primo Maggio cogliere l’occasione per omaggiare una giornata così importante con un brano del Maestro tratto dal sodalizio artistico con Elio Petri, da una delle pellicole più importanti del cinema politico italiano degli anni ’70: ‘La classe operaia va in paradiso’. Il brano è forse anche uno dei più eminentemente ‘scacchistici’ da un punto di vista compositivo: semplici elementi musicali strategicamente collocati, finte e inaspettati affondi, impeccabile rigore formale, incedere marziale ed inesorabile, impossibile da dimenticare già dal primo ascolto. In pratica, una summa degli elementi che hanno reso celebre e inconfondibile il tocco di Morricone e un primo passo significativo per questo nostro nuovo progetto che ci accompagnerà per tutto l’anno“.

“Scacco al Maestro”, come dicono le note stampa, non è solo un omaggio a Ennio Morricone e alla sua straordinaria opera, è il frutto di anni di approfondimenti, ricerche, studio, un’ispirazione che è stata – letteralmente – la spinta propulsiva della nascita della band di Martellotta, Gabrielli, Cavina, Rondanini e Colliva: era il 21 luglio 2007 quando i cinque si ritrovarono per la prima volta in studio, dando forma a un’idea nata nei mesi precedenti, quella di lavorare – ispirandosi anche all’imponente lavoro del Maestro Morricone – sulla musica per immagini, con un respiro e un’ambizione internazionali. Registrarono “Trafelato”, dalla colonna sonora di “Giornata per L’Ariete”: la take presente nel primo disco che prende il nome della band è la primissima registrazione dei Calibro 35.

Da quel momento, molti altri episodi morriconiani hanno costellato il percorso del gruppo, tra altri brani inclusi nei lavori in studio, campionamenti prestigiosi (la loro versione di “Una stanza vuota” è stata usata come sample in “One Day”, da Child of Lov e Damon Albarn), fino a diverse esibizioni dal vivo, dove la band ha omaggiato il Maestro riproponendo alcuni dei suoi brani. “Scacco al Maestro” oggi vuole esplorare e approfondire tutte le anime di Ennio Morricone, dal poliziesco al western, fino all’horror: un’impresa ambiziosa e importante, che celebra Ennio Morricone e contemporaneamente racconta un tassello fondamentale della storia dei Calibro 35, passata, presente e futura.

Insieme al progetto discografico, i Calibro 35 annunciano anche le prime date live e Le prevendite saranno disponibili sui circuiti abituali a partire da mercoledì 4 maggio.

22 luglio 2022, Fortezza Medicea – Siena

23 luglio 2022 TenerAmente, Festival del Vittoriale – Gardone Riviera (BS)

24 luglio 2022, Apolide Festival – Vialfrè (TO)

29 luglio 2022, Transaltantica – Genova

17 settembre 2022, Spring Attitude Festival – Roma