Dopo aver pubblicato a febbraio il loro quinto LP, il doppio “Dragon New Warm Mountain I Believe in You“, i Big Thief sono andati nei giorni scorsi in televisione.

Adrianne Lenker e compagni, infatti, si sono esibiti al popolare “Late Late Show With James Corden” sulla CBS, presentando il loro sijngolo “Certainty” e qui sotto potete vedere il video della loro performance.