I BLACK LIPS TORNANO IN ITALIA A GIUGNO

Dopo i buoni riscontri ottenuti nelle date dello scorso autunno, i Black Lips annunciano il loro ritorno in Italia previsto per il mese di giugno, dove la storica band garage-rock di Atlanta presenterà il suo nono album, “Sing In A World That’s Falling Apart“, uscito a gennaio 2020 via Fire Records.

Saranno due gli appuntamenti con gli statunitensi nel nostro paese previsti per domenica 12 all’Off Tune Festival di Prato e per martedì 14 al Cortile Del Casalone (l’estivo del Covo Club) di Bologna.

I biglietti per il live toscano saranno disponibili a breve su ‘Dice.fm’, mentre quelli per lo show emiliano sono già disponibili – sempre su ‘Dice.fm‘ – a 18,19 €.

