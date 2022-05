SI RIVEDE MEG: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “NON TI NASCONDERE”

Da oggi è disponibile il nuovo singolo di Meg, “Non ti nascondere” che segna il ritorno della cantautrice che scrive, arrangia e produce da sempre la sua musica.

Il brano, co-prodotto insieme a Frenetik e in uscita per Asian Fake/Sony Music, è, come dicono le note stampa, la conferma del talento poliedrico e dell’indole vulcanica di Meg, in perenne movimento e in costante ricerca di nuovi mondi sonori, spinta da un’urgenza artistica che la porta ogni volta a superare i propri orizzonti creativi, senza compromessi e senza mai tradire sé stessa.

“Non ti nascondere” è una poesia esistenziale, un manifesto per tutti coloro che in questo mondo si sentono inadeguati e ancora non sanno, invece, di quanto siano importanti ed eccezionali proprio grazie alla loro singolarità.

CREDITS: FOTO, Mattia Guolo – STYLING, Giorgia Cantarini – MUA, Serena Congiu