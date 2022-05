E’ MORTO GABE SERBIAN, BATTERISTA DEI LOCUST

Gabe Serbian batterista dei Locust, band noise/hardcore di San Diego, è scomparso all’età di 45 anni (a pochi giorni dal suo 46° compleanno).

La stessa band rilascia un triste comunicato:

È con grande tristezza che dobbiamo condividere la morte di Gabe Serbian il 30 aprile 2022. A questo mondo mancherà Gabe come amico, membro della famiglia, musicista e artista. Continuerà a vivere in tanti modi e attraverso tutti coloro che ha incontrato durante questi anni con noi. Il 1 maggio è il suo compleanno e speriamo che voi possiate trovare un modo per celebrare la sua vita. In questo momento difficile vi chiediamo di dare privacy alla famiglia di Gabe.

Justin Pearson, cantante della band, ha istituito un crowdfunding per supportare la famiglia di Serbian (moglie e due figli).

Serbian, conosciuto soprattutto per i Locust, si è unito in periodi diversi a tante altre formazioni come Cattle Decapitation, Head Wound City, i nostri Zu (tra il 2014 e il 2015), Butcherettes, Wet Lungs, Holy Molar e Dead Cross nei quali cantava prima dell’arrivo di Mike Patton.

Gli Zu salutano così Serbian:

Gabe. La prima volta che ti sei seduto con noi abbiamo sentito il vento provenire dai tuoi tamburi. Letteralmente. È stato un vero onore suonare e passare del tempo con te. Grazie.