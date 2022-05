EX-VöID Bigger Than Before [ Don Giovanni / Prefect - 2022 ]

Lan McArdle e Owen Williams facevano parte dei Joanna Gruesome: nel 2018 i due hanno creato questa nuova band e l’anno successivo è uscito il loro omonimo primo EP.

Purtroppo l’arrivo della pandemia ha praticamente messo in stand-by tutti i progetti del gruppo ora residente a Londra e abbiamo dovuto attendere fino a pochi giorni fa per poter ascoltare questo loro debutto sulla lunga distanza, realizzato da Don Giovanni Records e Prefect Records.

I due proseguono esattamente da dove avevano lasciato con la loro precedente e compianta band. Il primo colpo di magia ci arriva subito con il singolo “Churchyard”: se qui le loro influenze provengono dal mondo indie-punk, la canzone – pur con ritmi decisi ed eccitanti – ha comunque una zuccherosa anima pop tutta da gustare e capace di farci sciogliere immediatamente il cuore.

Subito dopo è “Chemical Reaction” a esprimere tutta la loro urgenza: l’energia raggiunge livelli davvero notevoli, ma – dopo un inizio davvero cattivo – sono ancora le voci dei due musicisti inglesi ad amalgamarsi perfettamente creando sensazioni melodiche di grande qualità e incredibilmente dolci.

Splendida anche la riflessiva “Weekend”, posta al centro dell’album forse per dare proprio una piccola pausa all’ascoltatore dopo un’inizio sì brillante, ma molto frenetico: ai suoi toni dolci-amari e pieni di emozioni, si aggiungono chitarre jangly che ci portano volentieri a fare un tuffo indietro di qualche decade regalandoci sensazioni davvero uniche.

Dopo la veloce cover di “I Couldn’t Say It To Your Face” di Arthur Russel riletta in un’apprezzabile chiave power-pop completamente differente rispetto alla sua versione originale, ci pensa “My Only One” a chiudere il disco: una canzone piuttosto rustica dai sapori bedroom-pop adornata con gentilezza dal solo suono della chitarra acustica e graziata da una melodia molto gentile.

Un lavoro che certo non nasconde le sue influenze, “Bigger Than Before” allo stesso tempo ci regala ventiquattro minuti di energia e di emozioni, in cui gli Ex-Vöid disegnano quadri di fantastica purezza melodica.

Photo Credit: Max Warren