I BLACK COUNTRY, NEW ROAD SI AGGIUNGONO ALLA LINE-UP DEL TODAYS FESTIVAL

Dopo le sfortunate cancellazioni dello scorso anno, i Black Country, New Road arriveranno finalmente in Italia in estate.

Il collettivo inglese suonerà nel nostro paese nel mese di agosto e presenterà il suo secondo LP, “Ants From Up Here“, uscito a febbraio via Ninja Tune.

Unico appuntamento con loro previsto per venerdì 26 agosto al TOdays Festival di Torino, dove sostituiranno Dijon.

Vi ricordiamo che i biglietti della rassegna, che costano 37 € per le singole giornate e 109,50 € per l’intero festival, sono già disponibili su ‘Dice.fm’.