GUARDA I FONTAINES D.C. ESEGUIRE 3 BRANI LIVE AL CBS SATURDAY MORNING

I Fontaines D.C., che solo pochi giorni fa hanno pubblicato il loro atteso nuovo disco “Skinty Fia” (e nostro disco della settimana), sono stati ospiti degli studi televisi americani del CBS Saturday Morning.

Lo scorso weekend, in un minimale studio nero, la band di Dublino ha eseguito 3 brani, ognuno pescato dai 3 dischi fin ad oggi pubblcati: “Liberty Belle” (da “Dogrel” del 2019), “Oh Such A Spring” (da “A Hero’s Death” del 2020) e “Jackie Down The Line” (dal recente “Skinty Fia”).

Guarda l’esibizione: