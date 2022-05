I PORTISHEAD TORNANO SU UN PALCO: ECCOLI LIVE A BRISTOL IL PRIMO MAGGIO

I Portishead discograficamente parlando, sono fermi da “Third” del 2008 e non si erano più esibiti in pubblico dal Festival di Benicàssim del 2015. Ma la band, il primo maggio, è tornata insieme nella sua città natale, Bristol, per un concerto di beneficenza di War Child UK alla O2 Academy Bristol, 1.200 posti, per trovare fondi per i bambini colpiti dalla guerra in Ucraina. Non si è trattato di un set completo dei Portishead, infatti lo show principale era degli IDLES, ma i cartellone era prevista “un’apparizione speciale dei Portishead“.

I Portishead hanno suonato cinque canzoni: “Mysterons”, “Magic Door”, “Wandering Star”, “The Rip” e “Roads”.

.@Portisheadinfo are LIVE right now for the first time since 2015! There’s still time to tune in. Donate £5 to watch > https://t.co/0AKyp8FJEu #WarChild @o2academybris pic.twitter.com/Dw9oRN7Hpg — War Child UK (@WarChildUK) May 2, 2022

Credit Foto: Jason Persse from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons