LIBRI: THE CURE. TUTTI GLI ALBUM

È difficile da ammettere, ma una buona parte di noi ogni tanto ha bisogno di fare un viaggio nel vuoto. Come un’appuntamento fisso ci si ritrova nel vortice del nichilismo, inghiottiti da un nulla che però sarà necessario per la risalita. Ognuno ha il suo modo per attraversare questa fase e in musica esistono i Cure, una delle band che più è in grado di accompagnarci durante un viaggio gotico. Le strade possono essere due, la prima è quella sicuramente più comune: alziamo il volume e ci addentriamo nei suoni e nella voce di Robert Smith, guida costante della band dal 1976.

Dal 2 marzo 2022 abbiamo però qualcosa in più, possiamo percorrere la strada dei Cure con il libro “THE CURE – Tutti gli album”, a cura di Federico Guglielmi. Pubblicato da Il Castello Editore, il libro ripercorre album per album la storia della band britannica, scavando tra curiosità note e meno note, brano dopo brano.

Il curatore di questa monografia compie un’analisi dettagliata e profonda di tutta la strada percorsa dai Cure, d’altronde Federico Guglielmi è un grande conoscitore e divulgatore della New Wave Music, un giornalista musicale abituato a compiere ricerche di grande spessore. Ed ecco una nuova chiave per un coraggioso viaggio, e si, coraggioso, perchè l’atmosfera dei Cure non è facile per nessuno e chi decide di nuotare per un pò in certe acque compie un audace gesto. Il libro “THE CURE – Tutti gli album” è un’àncora, una guida. Partendo dagli esordi della band non ci resta che prenderci il tempo che ci meritiamo, ascoltare l’album e leggere il capitolo a lui corrispondente. Una caratteristica davvero esilarante di questo libro è senza dubbio lo stile di scrittura dei numorosi autori, non si tratta di leggere una sfilza di recensioni, il linguaggio degli scrittori ha un ritmo poetico molto spiccato, fortemente in linea con la classe dei Cure.

A raccontarci i Cure in questo travolgente viaggio sono i giornalisti musicali Alessandro Andolina, Beppe Badino, Michele Benetello, Piergiorgio Brunelli, Eddy Cilìa, Andrea Olcese, Giancarlo Turra, Carlo Villa, Marco Zatterin.

Nell’esporre la storia dei Cure, il curatore di questo libro non si ferma alle minuziose descrizioni, ma ci delizia riportando articoli di giornale di vecchia data, in particolare troviamo molte interviste. Un’abile mossa che ci permette di capire come venisse percepita la band da parte della critica proprio nel momento in cui venivano pubblicati gli album. Non solo, In “THE CURE – Tutti gli album” è davvero interessante avere accesso a così tanto materiale, tutto insieme, ben organizzato.

I Cure non si sono fermati nel recinto della New Wave, ormai fanno parte del panorama del Rock a tutti gli effetti. Ma com’è stata la loro strada? Quella di Robert Smith, con tutte le sue cadute, è la storia di un cammino talmente scuro che finisce per illuminare chi decide di ascoltarlo, e ora tutto questo percorso si può anche leggere. Non solo i brani sono l’oggetto di questo libro, perchè anche le copertine degli album hanno la loro particolare storia e gli autori non risparmiano le parole. Chi è Robert Smith? Questo libro cerca di darci tante risposte, Robert Smith è tutto e il contrario di tutto, lo è stato in più circostanze. “Disintegration”, perchè chiamare così un album? Ogni risposta la avrete. Una volta che pensate che il libro sia finito perchè avete divorato tutti gli album ecco invece un ultimo regalo: la lista delle 30 canzoni dei Cure da parte del curatore Federico Guglielmi.

Inquietudine, delusione, risalita, ossessione, spensieratezza, queste e altre saranno le sensazioni che vi invaderanno. Mettetevi comodi.

Editore: Il Castello

Curatore: Federico Guglielmi

Anno edizione: 2022

Pagine: 208

Codice ISBN: 9788827602324