THE AFGHAN WHIGS: SVELATI I DETTAGLI DEL NUOVO DISCO E DUE DATE IN ITALIA AD OTTOBRE

THE AFGHAN WHIGS: SVELATI I DETTAGLI DEL NUOVO DISCO E DUE DATE IN ITALIA AD OTTOBRE

Dopo 5 anni di silenzio discografico tornano finalmente gli Afghan Whigs: il prossimo 9 settembre, infatti, la band di Greg Dulli pubblicherà il nuovo album “How Do You Burn?” anticipato dal nuovo singolo “The Getaway”, in uscita il 3 maggio su tutte le piattaforme streaming.

La band partirà con un lungo tour mondiale a supporto del nuovo album che vede due tappe nel Bel Paese: il 25 ottobre a Santeria Toscana 31 di Milano e il 26 ottobre al Largo Venue di Roma.

“How Do You Burn?” è il nono album della band e segue i due dischi pubblicati dopo la reunion del 2011, “Do the Beast” (2014) e “In Spades” (2017), entrambi acclamatissimi da pubblico e critica. Per le registrazioni del nuovo album, iniziate a settembre 2020, i membri della band sono stati costretti a registrare in luoghi diversi l’uno dall’altro. Nel nuovo album, gli Afghan Whigs hanno collaborato con molti cantanti e musicisti loro vicini, tra cui Marcy Mays, Susan Marshall, Van Hunt e il compianto leader degli Screaming Trees, Mark Lanegan. E’ stato Mark a scegliere il titolo… sottolinea Greg Dulli.

Di seguito il dettaglio delle due date italiane previste per dopo l’estate:

25 ottobre 2022 @ Santeria Toscana 31, Milano

Biglietti in vendita su Ticketmaster e Dice a partire dalle ore 11 di venerdì 6 maggio.

26 ottobre 2022 @ Largo Venue, Roma

Biglietti in vendita su Do It Yourself Ticket a partire dalle ore 11 di venerdì 6 maggio.