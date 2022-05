ARCADE FIRE: WIN BUTLER PARLA DELL’ABBANDONO DEL FRATELLO WILL

Con un nuovo album degli Arcade Fire all’orizzonte, Win Butler non si fa mancare un bel po’ di promozione. Una delle ultime chiacchierate l’ha fatta con Zane Lowe di Apple Music. In un articolo di Consequence Win parla del grande scossone dato dall’abbandono del fratello Will.

“Amo Will“, ha detto Butler. “È il mio unico fratello e ha sempre avuto interessi che trascendono la musica. Penso che abbia seguito il suo fratello maggiore in questa band. È stato il suo primo lavoro. Mio fratello ha il suo percorso. Penso che ci siano altre cose oltre alla musica che gli interessano. Ma penso che fondamentalmente hai solo una possibilità di crescere la tua famiglia e di avere una vita con la tua famiglia. Penso che sia molto, molto comprensibile. Sono orgoglioso di lui per aver fatto le sue cose”.

A differenza di Will, però, Win non sarebbe capacedi lasciare gli Arcade Fire. “L’intera band è la mia famiglia e c’è una famiglia con cui si nasce e una famiglia che si sceglie”, ha spiegato. “Penso che a volte la famiglia che scegli può essere una cosa altrettanto grande, perché è l’amore e la vita non è una linea retta. Non ho paura di tutto questo. Mi sento davvero grato di poter suonare ancora e di poter fare spettacoli. È stato davvero brutto non avere accesso a questo per me. Questa band è la mia vita, quindi non c’è una via d’uscita per me, fortunatamente“.

A marzo, Will aveva annunciato la sua partenza dagli Arcade Fire su Twitter. “Ho lasciato alla fine dell’anno scorso, dopo che il nuovo disco era stato completato“, ha scritto Will. “Non c’era nessuna ragione oltre al fatto che sono cambiato – e la band è cambiata – negli ultimi quasi 20 anni. È ora di fare cose nuove“.