DOPO 24 ANNI YASIIN BEY & TALIB KWELI HANNO PUBBLICATO A SORPRESA IL NUOVO DISCO DEI BLACK STAR. ASCOLTA IL BRANO “O.G.”.

24 anni è durata l’attesa di ritrovare Yasiin Bey e Talib Kweli nuovamente insieme dietro il nome Black Star.

Ieri, martedì 3 marzo, i due rapper, hanno pubblicato a sorpresa “No Fear Of Time”, album di nove tracce disponibile in esclusiva su Luminary app contenitore di podcast che vanta nel suo catalogo alcuni degli show più acclamati.

A chi non fosse abbonato a Luminary arriva in soccorso il solito prezioso YouTube che condivide lo streaming del brano “o.G.”:

Nel 1998 Yasiin Bey, all’epoca conosciuto come Mos Def, e Talib Kweli si unirono per un disco collaborativo, immediatamente innalzato a classico del rap, dal titolo “Mos Def & Talib Kweli Are Black Star”.

Negli anni successivi il duo, che occasionalmente rilasciava nuove tracce, aveva più volte promesso, e poi smentito, la pubblicazione di un nuovo lavoro prodotto da Madlib.

L’anno scorso Kweli e Bey portarono un inedito all’interno di “The Midnight Miracle” podcast che conducono insieme a Dave Chapelle e sempre disponibile su Luminary dietro sottoscrizione.

Talib Kweli ha così commentato la release:

Circa 3-4 anni fa stavo visitando Yasiin in Europa e abbiamo iniziato a parlare di canzoni da fare in un album, quindi ho fatto volare un ingegnere solo per vedere cosa sarebbe stato. Una volta che ho capito che questa conversazione stava iniziando a diventare organicamente una conversazione creativa, ho iniziato ad assicurarmi di avere sempre l’ingegnere in giro. C’è stato un giorno in cui eravamo solo in un hotel ad ascoltare i ritmi di Madlib, e lui ha detto “Riproduci quel nastro di Madlib“. Suono i ritmi e lui inizia a fare rime sui ritmi. Ed è così che abbiamo realizzato la prima canzone.

“No Fear Of Time” tracklist

01 “o.G.”

02 “So be it”

03 “Sweetheart. Sweethard. Sweetodd.”

04 “My favorite band”

05 “The main thing is to keep the main thing the main thing”

06 “Yonders”

07 “Supreme alchemy”

08 “Freequency” (Feat. Black Thought)

09 “No fear of time” (Feat. Yummy Bingham)