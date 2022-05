EP: JAGUERO

Dopo due singoli strepitosi, i Jaguero piazzano loro EP di debutto, “Worst Weekend Ever”, pubblicato in collaborazione con Epidemic Records.

Se il buongiorno si vede dal mattino, beh, i dubbi che ci saremmo trovati davanti un ottimo lavoro erano pochi. Punk-rock con il cuore in mano, quello che guarda tanto agli anni ’90, al midwest emo e alla scuola hardcore old-school. Dite che esageriamo? Beh, ricordiamo che i quattro hanno un CV di tutto rispetto: Slander (Matteo Marangoni), La Fortuna (progetto solista di Andrea Cichellero) e Regarde (Guido Dal Prà e Andrea Campesato Segnini)…giusto per far capire chi abbiamo avanti. A pubblicare il tutto c’è la Epidemic Records.

Jaguero – Worst Weekend Ever by Jaguero

Sia Regarde che La Fortuna sono ancora in attività, mentre Matteo (Slander) si sta concentrando completamente sulla sua carriera di tatuatore. Tra la vita, il lavoro e gli altri progetti, i quattro punk rockers vogliono suonare e godersi quello che la musica può dare a loro e agli altri. Questo EP è nato dalla voglia estrema di suonare canzoni a tutto volume, dopo una lunga pausa dai concerti dal vivo.

Il motto qui è piuttosto semplice: divertirsi molto e zero stress. A consolidare il tutto, il magistrale lavoro di Maurizio Baggio de La Distilleria, uno studio di registrazione che non ha alcun bisogno di presentazione.

Si parte con “Sunday”, che pare uscire magicamente da un disco dei Pop Unknown, “Mild Safari” è carica e dannatamente irresistibile, “The Worm” ha un giro di chitarra semplice che diventa chiamata alle armi e via di profumi classici punk-hardcore, “Negative, Awesome!” la conosciamo bene e ci fa impazzire ogni volta che la sentiamo con quel ritornello urlatissimo. Chiude il tutto la corsa punk di “Get Along” che ancora una volta non si dimentica certo la melodia per strada, con quel rallentamento ritmico e l’ottimo lavoro sulle voci che ci riporta quasi in scuola emo anni ’90, zona Deep Elm.

Morale della favola…i ragazzi sono una bomba!!

Listen & Follow

Jaguero: Bandcamp