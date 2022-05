[In The Red / Bronzerat Records - 2022]

JON SPENCER & THE HITMAKERS Spencer Gets It Lit [In The Red / Bronzerat Records - 2022]

Sopracciglio alzato, unghie fintamente laccate di rosso, un dito ferito in battaglia, espressione à la Alice Cooper, ciuffo stile Spike Spiegel di “Cowboy Bebop” … si reinventa così Jon Spencer orfano dei Blues Explosion ma non del giubbotto di pelle. Una signor backing band rodata dal tour del 2019 lo accompagna in questa nuova avventura: Sam Coomes dei Quasi, Bob Bert, M.Sord, più Janet Weiss che si unirà a loro a breve e solo on the road.

Una virata decisa dal rock rumoroso e tenace, teso e vigoroso, verso coordinate lo – fi altrettanto caotiche eppure diverse dal garage punk dei Boss Hog o dei Pussy Galore. Curiosità canaglia, stimolata dai singoli “Worm Town” e “Junk Man” giocosi, dissacratori e furenti, piglio blues elettrificato che lasciava buone sensazioni. Inizio non male, vista anche la presenza della coriacea “Get It Right Now” e della minacciosa “Death Ray” a far da corollario. Tutto rose e fiori quindi? Non esattamente.

Le chitarre taglienti abbondano, il vasto corollario di barattoli e oggetti vari suonato da Bert, i synth di Coomes, la batteria di Sord sono carburante e miccia per un Jon Spencer ormai pienamente a suo agio nel ruolo di showman ma inutile negare che da “The Worst Facts” in poi il senso di novità vada a scemare e il ritmo entri in stallo. I brani più interessanti finiscono per essere quelli che ricordano l’illustre passato come “Primary Baby” o “Bruise” e “Get Up & Do It” che sono molto superiori a spoken word sulla falsariga di “Layabout Trap” o “My Hit Parade”.

Non certo un album esplosivo dunque “Spencer Gets It Lit”, divertente a tratti ma alla lunga un po’ ripetitivo. Duole dirlo, non riesce a tradurre su disco il carisma e il magnetismo tipici dei concerti di Jon Spencer e non cresce neppure dopo vari ascolti. Trentacinque minuti scarsi riuniti in un party package che vuol essere ironico nei toni ma non ha ancora affinato a dovere il tiro, né trovato la marcia giusta, Difficile mettere in discussione il buon Spencer ma il futuro è ancora un’incognita.



Credit foto: Bob Coscarelli