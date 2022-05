NORDGARDEN: NUOVE DATE ITALIANE IMMINENTI

Terje Nordgarden mancava da parecchio dall’Italia, sua nazione adottiva, in cui ha vissuto per lunghi anni – in particolare in Sicilia.

Il musicista norvegese è già nel nostro paese e nei prossimi giorni sarà in tour presentando il nuovo singolo “Only You”, condiviso lo scorso gennaio, che farà parte del suo nuovo imminente LP.

Nordgarden suonerà giovedì 5 alla Ca Bottona di Costermano (VR), sabato 7 al Monami di Montichiari (BS), domenica 8 al Castello di Padenghe Sul Garda (BS) alle 17 e alla Trattoria Da Nicola E Salvatore sempre a Montichiari (BS) alle 21. Terje inoltre sarà al Nostalgija Vintage Bar di Lubiana (Slovenia) venerdì 6.

Photo Credit: Fabio Stefanini (CC BY-SA 2.0)