TRACK: CHLOE BERRY

21 anni e le idee che stanno sempre più divendo chiare in ambito indie-pop. La nostra Chole Berry, giovanissima fanciulla di New York, ha delineato il suo percorso fatto di singoli e un EP (“Blueberry Jams”) che ha messo in luce in luce il suo talento “indie-bedroom-pop”, ma ora con i due nuovi brani post EP sembra aver davvero preso una via ancora più brillante.

Unbecoming by Chloe Berry

Se già la precedente “Not Thinking Right” ci piaceva tantissimo per un piglio anni ’90, pur nel suo incedere spartano e scarno, ecco che le cose vanno ancora meglio in “Unbecoming” che parte con il suo incedere ondeggiante e pigro per poi aprirsi a un ritornello che fa il botto fin dal primissimo ascolto. La chitarra rumorosa ci piace tantissimo e sempre più Chloe sta affinando la sua scrittura per arrivare dritta al sodo.

Bravissima!

