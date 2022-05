JAMIE T: NUOVO ALBUM IN ARRIVO ANTICIPATO DAL SINGOLO “THE OLD STYLE RAIDERS”

Jamie T è tornato con un nuovo singolo chiamato “The Old Style Raiders”. La canzone è la prima anteprima del quinto album in studio del cantautore,”The Theory Of Whatever”, che uscirà il 29 luglio via Polydor (pre-order).

“C’è la speranza” ha spiegato l’artista del nuovo brano, “È la lotta per trovare qualcosa che significa abbastanza per te e che ami. La lotta per trovarlo, e per continuare a lottare, per trovare qualcosa che ami abbastanza da tenerlo stretto. Piuttosto che l’amore per i bambini o l’amore per i film o l’amore per la lussuria, qualsiasi cosa tu abbia quando sei più giovane, è, in realtà, cercare di lottare per qualcosa che significhi più di questo. È la lotta per trovarlo“.

“Ho lottato per trovare la mia direzione con il disco per alcuni anni, davvero“.

Ha continuato: “Sono andato a casa un giorno, e ho trovato questa traccia che avevo registrato, praticamente finita. Ed ero davvero sconvolto, perché mi sono reso conto che avevo passato gli ultimi sei mesi a chiedere ad altre persone di dirmi se c’era qualcosa di buono. Poi ho sentito questa canzone e ho capito subito che avevo trovato la mia strada”.

Tracklist:

1. 90s Cars

2. The Old Style Raiders

3. British Hell

4. The Terror Of Lambeth Love

5. Keying Lamborghinis

6. St. George Wharf Tower

7. A Million & One New Ways To Die

8. Thank You

9. Between The Rocks

10. Sabre Tooth

11. Talk Is Cheap

12. Old Republican

13. 50,000 Unmarked Bullets

Credit Foto: Batiste Safont, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons