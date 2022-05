QUESTA VOLTA CI SIAMO: WILLIAM DUVALL FINALMENTE A MILANO TRA POCHI GIORNI

Questa volta ci siamo con William DuVall! La sua data, inizialmente prevista per il 10 aprile 2020, era stata riprogrammata al 18 marzo 2021 e successivamente schedulata per il 29 settembre 2021, ma ora ecco che siamo arrivati add avere la data finale, che è imminente.

L’attuale cantante degli Alice In Chains sarà a Milano il 10 maggio 2022, presso Santeria Toscana 31, per presentare il suo album “One Alone”.

I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data. Vi basterà conservare il vostro biglietto e presentarlo il giorno dello show.

Prezzo del biglietto in prevendita: € 20,00 + d.p.

Biglietti disponibili qui: https://www.ticketone.it/artist/william-duvall/

Biglietti disponibili nei punti vendita TicketOne.