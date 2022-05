YPSIGROCK 2022: SI AGGIUNGONO MANUEL AGNELLI, 2MANYDJS, NATION OF LANGUAGE ED ALTRI

Tempo di nuovi annunci per Ypsigrock, il primo boutique festival italiano che dal 4 al 7 agosto 2022 celebrerà il suo 25esimo compleanno. Sotto il cielo di Castelbuono, il borgo medioevale eletto a residenza estiva preferita da tanti ypsini, brilleranno anche le stelle dei 2MANYDJS (live), Self Esteem, Manuel Agnelli, Nation of Language, Yard Act, Pillow Queens, Anna B Savage, Lowly e 4B2M.

Le nuove band che la direzione artistica ha inserito in line up, seguendo l’ormai celebre regola dell’Ypsi Once, che impone una sola esibizione sui palchi di Ypsigrock sotto lo stesso moniker, si aggiungono alle conferme dei Flaming Lips, DIIV, Penelope Isles, Natalie Bergman e C Duncan. Altri annunci, ulteriori novità e gli eventi collaterali che caratterizzeranno l’edizione di quest’anno, che si candida già da ora a entrare nella storia di questo piccolo gioiello, saranno svelati nelle prossime settimane.

Ypsigrock 2022 sarà infatti un evento speciale che festeggerà i primi 25 anni di storia di un festival che, edizione dopo edizione, attraverso alcune significative scelte artistiche e di immagine, si è ritagliato uno spazio considerevole tra gli eventi più importanti e attesi del vecchio continente per la sua originale ed eccentrica capacità di innescare un’empatia intima e unica tra gli artisti e il pubblico che va in scena scoprono un angolo imprevedibile e inaspettato di Sicilia, lontano dei soliti cliché e più incline ai modelli culturali internazionali.

Con gli annunci di oggi, la direzione artistica rende nota anche la line up giornaliera parziale, che sarà completata da artisti che saranno svelati prossimamente. Per festeggiare la sua 25esima edizione, il sipario su Ypsigrock si alzerà giovedì 4 agosto con i primi act. Si inizierà con Manuel Agnelli e 4B2M (and more TBA). Venerdì 5 agosto sugli stage del boutique festival dell’estate italiana saliranno The Flaming Lips, Yard Act, Penelope Isles, Lowly e C Duncan (and more TBA). Si proseguirà sabato 6 agosto con 2MANYDJS (live), Self Esteem, Pillow Queens e Natalie Bergman (and more TBA), mentre domenica 7 agosto la scena sarà per DIIV, Nation Of Language, Anna B Savage (and more TBA).

Da oggi parte anche la vendita dei day ticket al prezzo di 35€ + d.p. per giovedì 4 agosto, 49€ + d.p. per venerdì 5 agosto, 45€ per sabato 6 agosto e di 45€ + d.p. per domenica 7 agosto. I festival pass del primo tier, al prezzo scontato di 89€ + d.p., sono in esaurimento. Al sold out gli abbonamenti, che sono validi 4 giorni, potranno essere acquistati solo al prezzo pieno di 99€ + d.p.

Credit Foto: Elisabetta Brian